Інформатора бойовиків посадили на 9 років – СБУ

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Субота, 22 червня 2019, 15:25

На Донеччині за матеріалами СБУ до дев’яти років позбавлення волі засуджено інформатора терористичної організації "ДНР".

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Маріуполя з листопада 2014 року по січень 2015 року за вказівкою бойовиків збирав інформацію про дислокації, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

"Отримані дані за допомогою мобільного телефону він передавав двом представникам терористичної організації "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативники СБУ затримали зловмисника ще в січні 2015 року.

Приморський районний суд Маріуполя визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України і засудив до дев’яти років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: АТО СБУ суд ДНР


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