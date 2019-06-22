Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Информатора боевиков посадили на 9 лет - СБУ

Суббота, 22 июня 2019, 15:25

В Донецкой области по материалам СБУ к девяти годам лишения свободы приговорен информатор террористической организации "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Мариуполя с ноября 2014 по январь 2015 года по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

"Полученные данные с помощью мобильного телефона он передавал двум представителям террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники СБУ задержали злоумышленника еще в январе 2015 года.

Приморский районный суд Мариуполя признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Украинская правда
Темы: АТОСБУсудДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: