Информатора боевиков посадили на 9 лет - СБУ

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Суббота, 22 июня 2019, 15:25

В Донецкой области по материалам СБУ к девяти годам лишения свободы приговорен информатор террористической организации "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Мариуполя с ноября 2014 по январь 2015 года по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

"Полученные данные с помощью мобильного телефона он передавал двум представителям террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники СБУ задержали злоумышленника еще в январе 2015 года.

Приморский районный суд Мариуполя признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: АТО СБУ суд ДНР


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