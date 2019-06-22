Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня

Покращення ситуації із атмосферним повітрям у Києві, в якому спостерігається поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO 2 та формальдегіду, очікується в останні дні червня.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

"Внаслідок погодних умов, що спостерігалися у Києві 10 - 20 червня, а саме суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявніть в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин у приземному шарі повітря", - зазначили у ДСНС.

У відомстві зауважили, що протягом 22-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться.

За даними рятувальників, з 10 червня спостерігалося поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO 2 та формальдегіду.

"Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту ... Покращення ситуації очікується в останні дні червня", - повідомили у ДержНС.

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