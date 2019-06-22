Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Покращення ситуації із атмосферним повітрям у Києві, в якому спостерігається поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду, очікується в останні дні червня.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.
"Внаслідок погодних умов, що спостерігалися у Києві 10 - 20 червня, а саме суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявніть в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин у приземному шарі повітря", - зазначили у ДСНС.
У відомстві зауважили, що протягом 22-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться.
За даними рятувальників, з 10 червня спостерігалося поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду.
"Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту ... Покращення ситуації очікується в останні дні червня", - повідомили у ДержНС.
Нагадаємо,
- У червні в ДСНС повідомили, що у Києві зафіксовано високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря, у деяких районах рівень забруднення досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій.
- Повідомлялося, що забруднення із тенденцією до подальшого зростання утримається у Києві до 18 червня.
- 19 червня у відомстві повідомили, що продовжують фіксувати високий рівень забруднення повітря у столиці.
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