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Загрязнение воздуха в Киеве: улучшение обещают ближе к июлю

Суббота, 22 июня 2019, 18:04
Загрязнение воздуха в Киеве: улучшение обещают ближе к июлю

Улучшение ситуации с воздухом в Киеве, в котором наблюдается накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида, ожидается в последние дни июня.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате погодных условий, которые наблюдались в Киеве 10 - 20 июня, а именно - сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, в приземном слое воздуха происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ", - отметили в ГСЧС. 

В ведомстве отметили, что в течение 22-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.

По данным спасателей, с 10 июня наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта ... Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня", - сообщили в ГосЧС. 

Напомним, 

  • В июне в ГСЧС сообщили, что в Киеве зафиксирован высокий уровень вредных примесей в приземном слое воздуха, в некоторых районах уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.
  • Сообщалось, что загрязнение с тенденцией к дальнейшему росту сохранится в Киеве до 18 июня.
  • 19 июня в ведомстве сообщили, что продолжают фиксировать высокий уровень загрязнения воздуха в столице.

Украинская правда

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Темы: Киевэкологияздоровье
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