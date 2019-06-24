У Києві зростає забруднення повітря через наплив авто – ДСНС
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про зростання забруднення повітря в Києві через збільшення автомобільного трафіку.
Інформацію про стан забруднення атмосферного повітря у столиці оприлюднено 24 червня.
Рятувальники пояснюють, що суха спекотна погода сприяла накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
"Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту", – йдеться у повідомленні ДСНС.
Зазначається, що протягом 24-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня.
Нагадаємо:
- За даними метеорологів, перед вихідними рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ.
- Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав знизити автомобільний трафік у Києві.
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