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У Києві зростає забруднення повітря через наплив авто – ДСНС

Понеділок, 24 червня 2019, 11:48

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про зростання забруднення повітря в Києві через збільшення автомобільного трафіку.

Інформацію про стан забруднення атмосферного повітря у столиці оприлюднено 24 червня.

Рятувальники пояснюють, що суха спекотна погода сприяла накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

"Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що протягом 24-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня.

Нагадаємо:

  • За даними метеорологів, перед вихідними рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав знизити автомобільний трафік у Києві.

Українська правда

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Теми: Київ
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