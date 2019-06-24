В Киеве растет загрязнение воздуха из-за наплыва авто – ГСЧС

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Понедельник, 24 июня 2019, 11:48

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о росте загрязнения воздуха в Киеве из-за увеличения автомобильного трафика.

Информацию о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в столице обнародована 24 июня.

Спасатели объясняют, что сухая жаркая погода способствовала накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что в течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Напомним:

  • По данным метеорологов, перед выходными уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин призывал снизить автомобильный трафик в Киеве.

Украинская правда

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Темы: Киев


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