В Киеве растет загрязнение воздуха из-за наплыва авто – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о росте загрязнения воздуха в Киеве из-за увеличения автомобильного трафика.

Информацию о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в столице обнародована 24 июня.

Спасатели объясняют, что сухая жаркая погода способствовала накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что в течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Напомним: