Вихідні побили одразу три спекотні рекорди

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Понеділок, 24 червня 2019, 13:02

Найдовші дні року, 22 і 23 червня, побили у столиці три температурні рекорди і виявилися найспекотнішими за десятки та сотні років.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, після опівдня 22 червня 2019 року стовпчик максимального термометра піднявся до +34°С, що на 0,6°С вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891р.

"Крім того, середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 р. склала +27,3°С, що на 0,7°С вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1943р", - відзначили в обсерваторії.

У неділю, 23 червня, мінімальна температура повітря вночі не опустилась нижче +22,3°С. Таку температуру вночі 23 червня зафіксували вперше за 139 років, показник 2019 року став на 1,4°С вищий ніж 1946 році.

Відзначається, що з початку червня вже зафіксовано 11 температурних рекордів.

Нагадаємо:

  • Раніше метеорологи повідомляли, що середина червня в столиці почалася з температурних рекордів.
  • Метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.
  • Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.

Українська правда

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Теми: погода Київ


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