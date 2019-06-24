Выходные побили сразу три жаркие рекорды

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Понедельник, 24 июня 2019, 13:02

Самые длинные дни года, 22 и 23 июня, побыли в столице три температурные рекорды и оказались самыми жаркими за десятки и сотни лет.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, после полудня 22 июня 2019 года столбик максимального термометра поднялся до + 34°С, что на 0,6°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.

"Кроме того, средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 лет составила + 27,3°С, что на 0,7°С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году", - отметили в обсерватории.

В воскресенье, 23 июня, минимальная температура воздуха ночью не опустилась ниже 22,3°С. Такую температуру ночью 23 июня зафиксировали впервые за 139 лет, показатель 2019 года стал на 1,4°С большим, чем 1946 году.

Отмечается, что с начала июня уже зафиксировано 11 температурных рекордов.

Напомним:

  • Метеорологи сообщали, что середина июня в столице началась с температурных рекордов.
  • Метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей.
  • Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за 139 лет.

Украинская правда

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Темы: погода Киев


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