Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Смерть соратника Гриценко: в Винницкой полиции новая отставка, начальник отстранен

Понедельник, 24 июня 2019, 13:36

Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти члена команды "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Об этом он сообщил 24 июня на брифинге в Виннице после выездного совещания с личным составом полиции Винницкой области.

"Я как глава полиции реагирую жестко", - заверил Князев.

Он отметил, что удовлетворил рапорт самого Педоса. Его обязанности будет выполнять полковник Руслан Мороз.

В то же время своей должности лишился заместитель начальника областной полиции Винницкой Сергей Сокирян. Кроме этого он уволен из рядов полиции.

Вместо него назначен полковник Игорь Мандрикович.

Князев отметил, что полиция максимально способствует расследованию.

Глава полиции выразил соболезнования родным и близким потерпевшего, который умер в больнице.

Он напомнил, что сотруднику полиции, который подозревается в применении физической силы к потерпевшему, сообщено о подозрении.

"Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уже сегодня следователи ГБР подали апелляцию на это решение суда. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Также он будет уволен из рядов полиции", - цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.

Напомним:

  • 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня.
  • В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины)
  • 23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.
  • В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области
  • После 12-дневного пребывания в коме Комарницкий умер.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гриценкополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Гриценко
Четыре генерала судятся с министром обороны – Гриценко
На (про)западном фронте без перемен. Что думают об объединении Садовый, Гриценко, Залищук и Гацко
Гриценко отреагировал на российский приговор: Пусть себе беснуются
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: