Смерть соратника Гриценко: в Винницкой полиции новая отставка, начальник отстранен

Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти члена команды "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Об этом он сообщил 24 июня на брифинге в Виннице после выездного совещания с личным составом полиции Винницкой области.

"Я как глава полиции реагирую жестко", - заверил Князев.

Он отметил, что удовлетворил рапорт самого Педоса. Его обязанности будет выполнять полковник Руслан Мороз.

В то же время своей должности лишился заместитель начальника областной полиции Винницкой Сергей Сокирян. Кроме этого он уволен из рядов полиции.

Вместо него назначен полковник Игорь Мандрикович.

Князев отметил, что полиция максимально способствует расследованию.

Напомним: