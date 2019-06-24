Смерть соратника Гриценко: в Винницкой полиции новая отставка, начальник отстранен
Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти члена команды "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.
Об этом он сообщил 24 июня на брифинге в Виннице после выездного совещания с личным составом полиции Винницкой области.
"Я как глава полиции реагирую жестко", - заверил Князев.
Он отметил, что удовлетворил рапорт самого Педоса. Его обязанности будет выполнять полковник Руслан Мороз.
В то же время своей должности лишился заместитель начальника областной полиции Винницкой Сергей Сокирян. Кроме этого он уволен из рядов полиции.
Вместо него назначен полковник Игорь Мандрикович.
Князев отметил, что полиция максимально способствует расследованию.
Напомним:
- 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня.
- В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины)
- 23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.
- В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области
- После 12-дневного пребывания в коме Комарницкий умер.
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