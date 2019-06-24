Смерть соратника Гриценко: в Винницкой полиции новая отставка, начальник отстранен

Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти члена команды "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Об этом он сообщил 24 июня на брифинге в Виннице после выездного совещания с личным составом полиции Винницкой области.

"Я как глава полиции реагирую жестко", - заверил Князев.

Он отметил, что удовлетворил рапорт самого Педоса. Его обязанности будет выполнять полковник Руслан Мороз.

В то же время своей должности лишился заместитель начальника областной полиции Винницкой Сергей Сокирян. Кроме этого он уволен из рядов полиции.

Вместо него назначен полковник Игорь Мандрикович.

Князев отметил, что полиция максимально способствует расследованию.

Глава полиции выразил соболезнования родным и близким потерпевшего, который умер в больнице.

Он напомнил, что сотруднику полиции, который подозревается в применении физической силы к потерпевшему, сообщено о подозрении.

"Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уже сегодня следователи ГБР подали апелляцию на это решение суда. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Также он будет уволен из рядов полиции", - цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.

Напомним: