Президент прибрав ще трьох глав ОДА з керівних посад
Президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
Про це йдеться в указах президента від 24 червня.
Зокрема, указом №425 Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної держадміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень.
"Звільнити Муляренка Олексія з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі №426.
Наступним указом президент з тієї ж причини звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Вельбівця.
Крім того Зеленський призначив тимчасових виконуючих обов'язків глав ОДА. Зокрема, Ярослава Лагуту в Житомирській області, Ігоря Тимошенка - в Рівненській області, Тараса Висоцького - в Черкаській області.
Нагадаємо:
- 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
- Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
- Минулого тижня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА.