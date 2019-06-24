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Президент прибрав ще трьох глав ОДА з керівних посад

Понеділок, 24 червня 2019, 14:00
Президент прибрав ще трьох глав ОДА з керівних посад

Президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.

Про це йдеться в указах президента від 24 червня.

Зокрема, указом №425 Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної держадміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень.

"Звільнити Муляренка Олексія з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі №426.

Наступним указом президент з тієї ж причини звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Вельбівця.

Крім того Зеленський призначив тимчасових виконуючих обов'язків глав ОДА. Зокрема, Ярослава Лагуту в Житомирській області, Ігоря Тимошенка - в Рівненській області, Тараса Висоцького - в Черкаській області. 

Нагадаємо:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
  • Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
  • Минулого тижня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЖитомирРівненська областьЧеркаська область
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