Президент убрал еще трех глав ОГА с руководящих должностей

Президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.

Об этом говорится в указах президента от 24 июня.

В частности, указом №425 Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной госадминистрации в связи с истечением срока полномочий.

"Уволить Муляренко Алексея с должности председателя Ровенской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе №426.

Следующим указом президент по той же причине уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца.

Кроме того Зеленский назначил временных исполняющих обязанностей глав ОГА. В частности, Ярослава Лагуту - в Житомирской области, Игоря Тимошенко - в Ровенской области, Тараса Высоцкого - в Черкасской области.

Напомним: