Президент убрал еще трех глав ОГА с руководящих должностей
Президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
Об этом говорится в указах президента от 24 июня.
В частности, указом №425 Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной госадминистрации в связи с истечением срока полномочий.
"Уволить Муляренко Алексея с должности председателя Ровенской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе №426.
Следующим указом президент по той же причине уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца.
Кроме того Зеленский назначил временных исполняющих обязанностей глав ОГА. В частности, Ярослава Лагуту - в Житомирской области, Игоря Тимошенко - в Ровенской области, Тараса Высоцкого - в Черкасской области.
Напомним:
- 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
- Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
- На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.