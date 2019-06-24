Президент убрал еще трех глав ОГА с руководящих должностей

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Понедельник, 24 июня 2019, 14:00

Президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.

Об этом говорится в указах президента от 24 июня.

В частности, указом №425 Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной госадминистрации в связи с истечением срока полномочий.

"Уволить Муляренко Алексея с должности председателя Ровенской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе №426.

Следующим указом президент по той же причине уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца.

Кроме того Зеленский назначил временных исполняющих обязанностей глав ОГА. В частности, Ярослава Лагуту - в Житомирской области, Игоря Тимошенко - в Ровенской области, Тараса Высоцкого - в Черкасской области.

Напомним:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Житомир Ровенская область Черкасская область


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