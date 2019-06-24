Садовий знову анонсує переговори з "Голосом"

Партії "Самопоміч" та "Голос" відновлять консультації щодо відмови від протистояння в деяких округах після того, як завершиться реєстрація кандидатів і стануть відомі рейтинги.

Про це повідомляє лідер "Самопомочі" Андрій Садовий в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі жодні домовленості між політичними силами з цього питання не досягнуті.

"Є представник з нашого боку. Є представник з боку" Голосу". Вони почали цю розмову. Взяли певну паузу, щоб зрозуміти, хто конкретно буде зареєстрований. Думаю, потім можна зробити зріз через рейтинги, подивитися, у кого більше шансів і тоді вже вийти на якесь розуміння", - розповів Садовий.

Як приклад він навів три округи у Львові - №115, №116, №118. "Є середовище адекватних людей. І вони зараз між собою повинні конкурувати, коли є люди, які не гідні бути в політиці, але вони мають шанс там залишитися і далі", - сказав Садовий.

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, по округу №115 від "Самопомочі" йде заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, від "Голосу" - голова громадської організації "Кращий Сихів" Наталія Піпа. В окрузі №116 "Самопоміч" висунула свого нинішнього нардепа Ірину Подоляк, "Голос" - начальника одного з управлінь Львівської міської ради Марту Романяк.

Кандидат від "Самопомочі" по округу №118 поки не зареєстрований. По цьому округу висунув свою кандидатуру нинішній народний депутат Богдан Дубневич. Від "Голосу" там балотується заступник директора приватного підприємства, яке надає послуги з демонтажу обладнання, конструкцій на підприємствах і приймає металобрухт, Галина Васильченко.

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