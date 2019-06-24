Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий знову анонсує переговори з "Голосом"

Понеділок, 24 червня 2019, 15:36

Партії "Самопоміч" та "Голос" відновлять консультації щодо відмови від протистояння в деяких округах після того, як завершиться реєстрація кандидатів і стануть відомі рейтинги.

Про це повідомляє лідер "Самопомочі" Андрій Садовий в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі жодні домовленості між політичними силами з цього питання не досягнуті.

"Є представник з нашого боку. Є представник з боку" Голосу". Вони почали цю розмову. Взяли певну паузу, щоб зрозуміти, хто конкретно буде зареєстрований. Думаю, потім можна зробити зріз через рейтинги, подивитися, у кого більше шансів і тоді вже вийти на якесь розуміння", - розповів Садовий.

Як приклад він навів три округи у Львові - №115, №116, №118. "Є середовище адекватних людей. І вони зараз між собою повинні конкурувати, коли є люди, які не гідні бути в політиці, але вони мають шанс там залишитися і далі", - сказав Садовий.

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, по округу №115 від "Самопомочі" йде заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, від "Голосу" - голова громадської організації "Кращий Сихів" Наталія Піпа. В окрузі №116 "Самопоміч" висунула свого нинішнього нардепа Ірину Подоляк, "Голос" - начальника одного з управлінь Львівської міської ради Марту Романяк.

Кандидат від "Самопомочі" по округу №118 поки не зареєстрований. По цьому округу висунув свою кандидатуру нинішній народний депутат Богдан Дубневич. Від "Голосу" там балотується заступник директора приватного підприємства, яке надає послуги з демонтажу обладнання, конструкцій на підприємствах і приймає металобрухт, Галина Васильченко.

Нагадаємо:

  • 14 липня Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах.
  • Згодом на Facebook сторінці партії "Голос" з’явилося повідомлення, що інформація, яку озвучив Садовий, про якісь домовленості між партіями не відповідає дійсності.

"Українська правда" у Threads

Теми: СадовийВакарчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Садовий
Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
Останні новини
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: