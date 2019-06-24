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Садовый снова анонсирует переговоры с "Голосом"

Понедельник, 24 июня 2019, 15:36

Партии "Самопомич" и "Голос" возобновят консультации об отказе от противостояния в некоторых округах после того, как завершится регистрация кандидатов и определение рейтингов.

Об этом сообщает лидер "Самопомочи" Андрей Садовый в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока какие-либо договоренности между политическими силами по данному вопросу не достигнуты.

"Есть представитель с нашей стороны. Есть представитель со стороны "Голоса". Они начали этот разговор. Взяли определенную паузу, чтобы понять, кто конкретно будет зарегистрирован. Думаю, потом можно сделать срез через рейтинги, посмотреть, у кого больше шансов и тогда уже выйти на какое-то понимание", - рассказал Садовый.

В качестве примера он привел три округа во Львове - №115, №116, №118. "Есть среда адекватных людей. И они сейчас между собой должны конкурировать, когда есть люди, которые не достойны быть в политике, но они имеют шанс там остаться и далее", - сказал Садовый.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, по округу №115 от "Самопомочи" идет заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, от "Голоса" – глава общественной организации "Лучший Сыхов" Наталья Пипа. В округе №116 "Самопомич" выдвинула своего нынешнего нардепа Ирину Подоляк, "Голос" – начальника одного из управления Львовского городского совета Марту Романяк.

Кандидат от "Самопомочи" по округу №118 пока не зарегистрирован. По этому округу выдвинул свою кандидатуру нынешний народный депутат Богдан Дубневич. От "Голоса" там баллотируется замдиректора частного предприятия, которое предоставляет услуги по демонтажу оборудования, конструкций на предприятиях и принимает металлолом, Галина Васильченко.

Напомним:

  • 14 июля Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах.
  • Впоследствии на Facebook странице партии "Голос" появилось сообщение, что информация, которую озвучил Садовый, о каких-то договоренностях между партиями не соответствует действительности.

Темы: СадовыйВакарчук
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