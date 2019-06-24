У Росії втрачають популярність "прямі лінії" з Путіним

"Пряму лінію" з президентом Росії Володимиром Путіним в 2019 році подивилися по телебаченню 5,3 мільйона чоловік і це найнижчий показник з 2011 року.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на дані дослідження Mediascope.

Відзначається, що рейтинг програми становив 7,6%, частка аудиторії-51,5%.

Повідомляється, що програма виявилася менш популярною, ніж в 2018 році (тоді її подивилися 5,78 мільйона чоловік), і найбільш непопулярною з 2011 року (тоді аудиторія склала трохи більше чотирьох мільйонів чоловік).

Також повідомляється, що дані отримані на підставі сумарної аудиторії Першого каналу, "Росії 1", "Росії 24", НТВ і "Миру".

Компанія вивчила дані про аудиторію в містах з населенням більше 100 тисяч чоловік.

"Цільовою аудиторією програми аналітики назвали глядачів старше чотирьох років", - повідомляє видання з посиланням на РБК.

Відзначається, що раніше Mediascope опублікувала дані про аудиторію "прямої лінії" в Москві. Там рейтинг склав 6,8%, частка аудиторії - 52,5%. Це найгірший показник для "прямої лінії" з 2013 року.

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