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В России теряют популярность "прямые линии" с Путиным

Понедельник, 24 июня 2019, 16:34

"Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году посмотрели по телевидению 5,3 миллиона человек и это самый низкий показатель с 2011 года.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на данные исследования Mediascope.

Отмечается, что рейтинг программы составил 7,6%, доля аудитории— 51,5%.

Сообщается, что программа оказалась менее популярной, чем в 2018 году (тогда ее посмотрели 5,78 миллиона человек), и самой непопулярной с 2011 года (тогда аудитория составила чуть более четырех миллионов человек).

Также сообщается, что данные получены на основании суммарной аудитории Первого канала, "России 1", "России 24", НТВ и "Мира".

Компания изучила данные об аудитории в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет", — сообщает издание со ссылкой на РБК.

Отмечается, что ранее Mediascope опубликовала данные об аудитории "прямой линии" в Москве. Там рейтинг составил 6,8%, доля аудитории — 52,5%. Это худший показатель для "прямой линии" с 2013 года.

Напомним:

  • В 2018 году "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным посмотрели 5,78 млн человек. Тогда сообщалось что является самым низким показателем с 2011 года.
  • Самой популярной передача оказалась в 2015-м - ее посмотрели 8,38 млн. россиян
  • 20 июня в РФ состоялась традиционная" прямая линия" с Путиным.
  • В частности, он рассказал о переговорах с Виктором Медведчуком относительно украинцев, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ, а также отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Темы: РосcияПутин
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