Это уже не смешно: Путин отреагировал на заявления Зеленского о Донбассе

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Четверг, 20 июня 2019, 15:18

Президенту России Владимиру Путину не понравились заявления президента Владимира Зеленского относительно решения конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил во время прямой линии в четверг.

"Он талантливый человек. Помню выступления на КВН в Москве где-то в двухтысячных годах. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели (Путину показали многодетную семью из Донбасса, которая переехала в России - ред.) - не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если он уже оказался в том месте, где он оказался - стал главой государства, то надо эти проблемы решать. Тем более, что во время избирательной кампании он неоднократно об этом говорил и сделал это ядром своей избирательной кампании", - сказал он.

"А сейчас, что происходит. Будучи за границей, в Париже, он заявил, что не собирается говорить с сепаратистами. То есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - добавил он.

Путин также заявил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины увеличились.

"А говорилось во время предвыборной кампании, что они прекратятся. Говорилось, что будет прекращена блокада - прямое нарушения Минских договоренностей, которое говорит о том, что следует восстановить хозяйственные связи "ЛНР" и "ДНР" со всей экономикой Украины. Ничего же не делается. Блокада только усиливается. Ничего не происходит", - сказал он.

Путин заявил, что шаги навстречу это самое простое, но нужна "политическая воля украинского руководства".

Напомним:

  • Второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кучма ранее заявил, что Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.
  • Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не будет стрелять ответ".
  • Он также заявлял, что Донбасс не находится в экономической блокаде, а есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.
  • Зеленский в четверг заявил, что уже встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей по развитию Донбасса.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Путин Зеленский Донбасс


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