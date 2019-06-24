До замаху на розвідника за участю росіян причетний прикордонник – ГПУ

Співробітника Державної прикордонної служби арештовано за сприяння у підготовці терористичного акту проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України.

Як повідомляє Генеральна прокуратура, 12 червня громадянину Н. повідомили про підозру в пособництві у незакінченому замаху на терористичний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 ККУ – і Печерський райсуд Києва ухвалив тримати його під вартою без права застави.

У прес-службі Генпрокуратури "Українській правді" підтвердили: йдеться про теракт, який готував росіянин Олексій Комарічєв, що 4 квітня сам постраждав від вибухівки, закладеної під авто.

17 квітня силовики повідомляли про затримання 8 осіб, підозрюваних у сприянні терористичній групі. Зокрема, затримали росіян Олексія Комарічєва й Тимура Дзортова.

Тепер ГПУ зазначає, що у справі про теракт проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України було арештовано двох громадяни РФ, які є виконавцями злочину, та шістьох громадяни України, які були їхніми спільниками.

У ході розслідування з'ясувалося, що чинний військовослужбовець Прикордонної служби Н. упродовж 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, "незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію стосовно потерпілого (розвідника – ред.) та його близьких родичів, яка передавалась терористам".

Розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх причетних до замаху.

Санкція ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт) передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна чи без неї.

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