К покушению на разведчика с участием россиян причастен пограничник – ГПУ

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Понедельник, 24 июня 2019, 17:31

Сотрудник Государственной пограничной службы арестован за содействие в подготовке террористического акта против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины.

Как сообщает Генеральная прокуратура, 12 июня гражданину Н. сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 УКУ – и Печерский райсуд Киева постановил держать его под стражей без права залога.

В пресс-службе Генпрокуратуры "Украинской правде" подтвердили: речь идет о теракте, который готовил россиянин Алексей Комаричев, который 4 апреля сам пострадал от взрывчатки, заложенной под автомобиль.

17 апреля силовики сообщали о задержании 8 человек, подозреваемых в содействии террористической группе. В частности, задержали россиян Алексея Комаричева и Тимура Дзортова.

Теперь ГПУ отмечает, что по делу о теракте против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины были арестованы два гражданина РФ, которые являются исполнителями преступления, и шестеро граждан Украины, которые были их пособниками.

В ходе расследования выяснилось, что действующий военнослужащий Пограничной службы Н. на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, "незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем (разведчике – ред.) и его близких родственниках, которая передавалась террористам".

Расследование продолжается, принимаются меры для установления всех причастных к покушению.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт) предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества либо без нее.

Напомним:

  • 31 марта 2017 года в результате подрыва автомобиля в Мариуполе Донецкой области в пятницу погиб заместитель начальника отдела контрразведки донецкого управления Службы безопасности Украины Александр Хараберюш.
  • 27 июня 2017 года в Киеве взорвался "Мерседес" – погиб командир спецназа Главного управления разведки полковник Максим Шаповал.
  • 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
  • Служба безопасности Украины считает, что за всеми этими терактами стоит Россия и ее сообщники.
  • По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.

Украинская правда

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Темы: теракт Пограничная служба Росcия диверсанты Генпрокуратура


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