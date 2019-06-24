К покушению на разведчика с участием россиян причастен пограничник – ГПУ

Сотрудник Государственной пограничной службы арестован за содействие в подготовке террористического акта против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины.

Как сообщает Генеральная прокуратура, 12 июня гражданину Н. сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 УКУ – и Печерский райсуд Киева постановил держать его под стражей без права залога.

В пресс-службе Генпрокуратуры "Украинской правде" подтвердили: речь идет о теракте, который готовил россиянин Алексей Комаричев, который 4 апреля сам пострадал от взрывчатки, заложенной под автомобиль.

17 апреля силовики сообщали о задержании 8 человек, подозреваемых в содействии террористической группе. В частности, задержали россиян Алексея Комаричева и Тимура Дзортова.

Теперь ГПУ отмечает, что по делу о теракте против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины были арестованы два гражданина РФ, которые являются исполнителями преступления, и шестеро граждан Украины, которые были их пособниками.

В ходе расследования выяснилось, что действующий военнослужащий Пограничной службы Н. на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, "незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем (разведчике – ред.) и его близких родственниках, которая передавалась террористам".

Расследование продолжается, принимаются меры для установления всех причастных к покушению.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт) предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества либо без нее.

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Напомним: