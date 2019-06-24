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Активісти розпочали безстрокову акцію проти забудови Протасового Яру

Понеділок, 24 червня 2019, 23:16
Активісти розпочали безстрокову акцію проти забудови Протасового Яру
Громадське

У Солом'янському районі Києва біля Протасового Яру активісти розпочали безстрокову акцію проти незаконної вирубки та забудови зеленої зони.

Про це пише Громадське.

Як повідомляє видання, активісти вже знесли паркан забудовника "Дайтона Груп" та перекрили дорогу.

 

"Активісти розповідають, що днями тут чергують тітушки, які охороняють вирубку, ображають їх та перешкоджають відеофіксації. За словами місцевих жителів ці тітушки працюють на представника "Національного корпусу" та ексазовця Сергія Коротких на позивний "Боцман"", – зазначили в повідомленні.

 

Також зазначається, що самого забудовника, який планує збудувати на території зеленої зони три 40-поверхівки, пов'язують із Геннадієм Корбаном.

Крім того, повідомляється, що активісти вимагають від правоохоронців цілодобової охорони.

 

Водночас у поліції пообіцяли, що до ранку біля Протасового чергуватиме наряд поліції.

Нагадаємо:

  • 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити.
  • 3 травня комісія КМДА ухвалила рекомендацію забудовнику "утриматись від виконання будь-яких робіт до прийняття остаточного рішення". Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості, яка вивчатиме інформацію щодо будівництва на ділянці по вул.Амосова, 6.
  • 4 травня протестувальники частково перекривали рух транспорту.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київактивістибудівництво
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