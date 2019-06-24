Активісти розпочали безстрокову акцію проти забудови Протасового Яру

У Солом'янському районі Києва біля Протасового Яру активісти розпочали безстрокову акцію проти незаконної вирубки та забудови зеленої зони.

Про це пише Громадське.

Як повідомляє видання, активісти вже знесли паркан забудовника "Дайтона Груп" та перекрили дорогу.

"Активісти розповідають, що днями тут чергують тітушки, які охороняють вирубку, ображають їх та перешкоджають відеофіксації. За словами місцевих жителів ці тітушки працюють на представника "Національного корпусу" та ексазовця Сергія Коротких на позивний "Боцман"", – зазначили в повідомленні.

Також зазначається, що самого забудовника, який планує збудувати на території зеленої зони три 40-поверхівки, пов'язують із Геннадієм Корбаном.

Крім того, повідомляється, що активісти вимагають від правоохоронців цілодобової охорони.

Водночас у поліції пообіцяли, що до ранку біля Протасового чергуватиме наряд поліції.

Протести на Протасовому Яру в Києві продовжуються. Активісти знесли паркан, який попередньо встановив забудовник pic.twitter.com/yLvrk3XWzt — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 червня 2019 р.

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