Активисты начали бессрочную акцию против застройки Протасова Яра

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Понедельник, 24 июня 2019, 23:16
Громадське

В Соломенском районе Киева возле Протасова Яра активисты начали бессрочную акцию против незаконной вырубки и застройки зеленой зоны.

Об этом пишет Громадське.

Как сообщает издание, активисты уже снесли забор застройщика "Дайтона Групп" и перекрыли дорогу.

 

"Активисты рассказывают, что на днях здесь дежурят титушки, которые охраняют вырубку, оскорбляют их и препятствуют видеофиксации. По словам местных жителей эти титушки работают на представителя "Национального корпуса" и эксазовца Сергея Коротких с позывным "Боцман" ", - отметили в сообщении.

 

Также отмечается, что самого застройщика, который планирует построить на территории зеленой зоны три 40-этажки, связывают с Геннадием Корбаном.

Кроме того, сообщается, что активисты требуют от правоохранителей круглосуточной охраны.

 

В то же время в полиции пообещали, что до утра на месте будет дежурить наряд полиции.

Напомним:

  • 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты.
  • 3 мая комиссия КГГА приняла рекомендацию застройщику "воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения". Также было согласовано создание рабочей группы, в которую войдут представители инициативной общественности, которая будет изучать информацию относительно строительства на участке по вул.Амосова, 6.
  • 4 мая протестующие частично перекрывали движение транспорта.

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Темы: Киев активисты строительство


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