Активисты начали бессрочную акцию против застройки Протасова Яра
В Соломенском районе Киева возле Протасова Яра активисты начали бессрочную акцию против незаконной вырубки и застройки зеленой зоны.
Об этом пишет Громадське.
Как сообщает издание, активисты уже снесли забор застройщика "Дайтона Групп" и перекрыли дорогу.
"Активисты рассказывают, что на днях здесь дежурят титушки, которые охраняют вырубку, оскорбляют их и препятствуют видеофиксации. По словам местных жителей эти титушки работают на представителя "Национального корпуса" и эксазовца Сергея Коротких с позывным "Боцман" ", - отметили в сообщении.
Также отмечается, что самого застройщика, который планирует построить на территории зеленой зоны три 40-этажки, связывают с Геннадием Корбаном.
Кроме того, сообщается, что активисты требуют от правоохранителей круглосуточной охраны.
В то же время в полиции пообещали, что до утра на месте будет дежурить наряд полиции.
Протести на Протасовому Яру в Києві продовжуються. Активісти знесли паркан, який попередньо встановив забудовник pic.twitter.com/yLvrk3XWzt— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 червня 2019 р.
Напомним:
- 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты.
- 3 мая комиссия КГГА приняла рекомендацию застройщику "воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения". Также было согласовано создание рабочей группы, в которую войдут представители инициативной общественности, которая будет изучать информацию относительно строительства на участке по вул.Амосова, 6.
- 4 мая протестующие частично перекрывали движение транспорта.