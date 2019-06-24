Активисты начали бессрочную акцию против застройки Протасова Яра

В Соломенском районе Киева возле Протасова Яра активисты начали бессрочную акцию против незаконной вырубки и застройки зеленой зоны.

Об этом пишет Громадське.

Как сообщает издание, активисты уже снесли забор застройщика "Дайтона Групп" и перекрыли дорогу.

"Активисты рассказывают, что на днях здесь дежурят титушки, которые охраняют вырубку, оскорбляют их и препятствуют видеофиксации. По словам местных жителей эти титушки работают на представителя "Национального корпуса" и эксазовца Сергея Коротких с позывным "Боцман" ", - отметили в сообщении.

Также отмечается, что самого застройщика, который планирует построить на территории зеленой зоны три 40-этажки, связывают с Геннадием Корбаном.

Кроме того, сообщается, что активисты требуют от правоохранителей круглосуточной охраны.

В то же время в полиции пообещали, что до утра на месте будет дежурить наряд полиции.

Протести на Протасовому Яру в Києві продовжуються. Активісти знесли паркан, який попередньо встановив забудовник pic.twitter.com/yLvrk3XWzt — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 червня 2019 р.

Напомним: