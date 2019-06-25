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Прикордонники затримали росіянина, який їхав воювати за "ЛНР"

Вівторок, 25 червня 2019, 08:58

Прикордонники Луганського загону зі складу Об’єднаних сил неподалік від села Марківка затримали громадянина Росії за порушення державного кордону України.

23 червня прикордонний наряд від відділу "Марківка", за інформацією дільничного інспектора прикордонної служби, затримав чоловіка, який мав при собі військовий квиток.

"Під час фільтраційних заходів правоохоронці встановили, що чоловік є 40-річним громадянином РФ, уродженцем міста Вороніж", – зазначає Державна прикордонна служба України.

 

Чоловік розповів, що неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації за злочини, пов’язані з крадіжками та грабежами.

За словами росіянина, нещодавно у нього виник конфлікт із місцевим кримінальним авторитетом, тому він вирішив потрапити на територію так званої "ЛНР".

Надалі він планував вступити до незаконних збройних формувань та "воювати за Росію проти США".

Прикордонники притягнули росіянина до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.

Тривають заходи зі з’ясування усіх обставин справи.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяЛНРПрикордонна служба
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