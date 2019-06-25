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Пограничники задержали россиянина, который ехал воевать за "ЛНР"

Вторник, 25 июня 2019, 08:58

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил неподалеку от села Марковка задержали гражданина России за нарушение государственной границы Украины.

23 июня пограничный наряд от отдела "Марковка", по информации участкового инспектора пограничной службы, задержал мужчину, который имел при себе военный билет.

"Во время фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж", – отмечает Государственная пограничная служба Украины.

 

Мужчина рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории Российской Федерации за преступления, связанные с кражами и грабежами.

По словам россиянина, недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР".

В дальнейшем он планировал вступить в незаконные вооруженные формирования и "воевать за Россию против США".

Пограничники привлекли россиянина к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Темы: ДонбассРосcияЛНРПограничная служба
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