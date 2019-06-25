"Разочарован": Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России

8004 просмотра
Вторник, 25 июня 2019, 11:52
Зеленский сожалеет, что Меркель и Макрон его не услышали
Администрация президента

Президент Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Об этом глава государства пишет 25 июня на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - отмечает Зеленский.

Президент поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, которые мужественно боролись до конца.

"Главным аргументом за возвращение стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - указывает президент.

Зеленский отметил, что очень хочет увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – отстаивать и требовать другого возвращения – возвращения пленных украинских моряков.

"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", – подчеркнул президент.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".

Напомним:

  • В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
  • 25 июня российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.
  • Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ
  • Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ПАСЕ Зеленский Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Демарш в Страсбурге: Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ 25 июня 2019, 11:58
Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ 25 июня 2019, 11:22
Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ 25 июня 2019, 11:12
Все новости
Главные новости
Демарш в Страсбурге: Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ
"Разочарован": Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России
Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ
Гриценко намекнул на сотрудничество с Зеленским роликом о Путине
Все новости
психология

9 крупнейших ошибок языка тела, которые мы допускаем на свидании

социум

9 секретов от слепой мамы

здоровье

23 факта о вагине, какие вы захотите рассказать друзьям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів