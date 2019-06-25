"Разочарован": Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России
Президент Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.
Об этом глава государства пишет 25 июня на своей странице в Facebook.
"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - отмечает Зеленский.
Президент поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, которые мужественно боролись до конца.
"Главным аргументом за возвращение стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - указывает президент.
Зеленский отметил, что очень хочет увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – отстаивать и требовать другого возвращения – возвращения пленных украинских моряков.
"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", – подчеркнул президент.
Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".
Напомним:
- В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
- 25 июня российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ
- Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.