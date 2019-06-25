Демарш у Страсбурзі: Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ

Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Це рішення вже ухвалено і його оголосять найближчим часом, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Після оскарження повноважень російської делегації та зупинки автоматичного призначення Слуцького віце-президентом ПАРЄ українська делегація спільно залишила сесійну залу і не братиме участь у подальших дебатах до кінця дня.

У середу українська делегація тимчасово повернеться до зали для участі в оскарженні повноважень російської делегації. Україна вимагатиме повністю позбавити росіян повноважень, а також права обіймати керівні посади у комітетах.

Однак уже ухвалено рішення, що після оскарження повноважень російської делегації, незалежно від рішення, українці не повернуться до сесійної зали ПАРЄ.

Демарш української делегації відбувається на знак протесту проти контроверсійного рішення ПАРЄ, яке суттєво звузило можливості накладання санкцій на делегацію РФ, а також на інші держави, що порушують принципи РЄ.

Очікується, що український парламент може також ухвалити спільне рішення щодо подальшої роботи у ПАРЄ.

Також під сумнівом голосування українських депутатів на виборах генерального секретаря РЄ.

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