Демарш в Страсбурге: Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ

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Вторник, 25 июня 2019, 11:58
fb Iryna Gerashchenko

Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм.

Это решение уже принято и будет объявлено в ближайшее время, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

В среду украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

Однако уже принято решение, что после обжалования полномочий российской делегации, вне зависимости от решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

Демарш украинской делегации принят в знак протеста против спорного решения ПАСЕ, принятого минувшей ночью, которое существенно сузило возможности введения санкций против делегации РФ, а также других государств, нарушающих принципы СЕ.

Ожидается, что украинский парламент может также принять совместное решение о дальнейшей работе в ПАСЕ.

Под вопросом также голосование украинских депутатов на выборах генерального секретаря СЕ.

Напомним:

  • Прошлой ночью решением ПАСЕ механизм санкций был отменен, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации или наложить мелкие санкции.
  • Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.

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Темы: ПАСЕ


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