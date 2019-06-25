Луценко про рішення ПАРЄ: Ніхто не захищатиме німу малоросію

Українське суспільство і органи влади повинні домагатися посилення санкцій проти Росії, адже ніхто у світі не захищатиме німу малоросію.

Про це написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook, реагуючи на рішення ПАРЄ про зміну санкційного механізму щодо Росії.

Він назвав рішення ПАРЄ "зрадою України і принципів ЄС" та нагадав, що санкції проти Росії ніколи не були добровільними, а приймалися під тиском української влади і суспільства.

Луценко додав, що для того, щоб утримувати і посилювати санкції проти агресора – зусилля мусить докладати кожен.

"Прокуратура – здобувати докази кремлівських злочинів на Донбасі і у справі літака МН 17. МЗС і МЮ – добиватися рішень міжнародних судів. РНБО – ввести нарешті повномасштабні санкції проти РФ. Президент – очолити процес захисту національних інтересів. Ну і про найважливіше, про роль суспільства. Ніхто у світі не захищатиме німу малоросію", - написав генпрокурор.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

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