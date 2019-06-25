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Луценко про рішення ПАРЄ: Ніхто не захищатиме німу малоросію

Вівторок, 25 червня 2019, 12:03

Українське суспільство і органи влади повинні домагатися посилення санкцій проти Росії, адже ніхто у світі не захищатиме німу малоросію.

Про це написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook, реагуючи на рішення ПАРЄ про зміну санкційного механізму щодо Росії.

Він назвав рішення ПАРЄ "зрадою України і принципів ЄС" та нагадав, що санкції проти Росії ніколи не були добровільними, а приймалися під тиском української влади і суспільства.

Луценко додав, що для того, щоб утримувати і посилювати санкції проти агресора – зусилля мусить докладати кожен.  

"Прокуратура – здобувати докази кремлівських злочинів на Донбасі і у справі літака МН 17. МЗС і МЮ – добиватися рішень міжнародних судів. РНБО – ввести нарешті повномасштабні санкції проти РФ. Президент – очолити процес захисту національних інтересів. Ну і про найважливіше, про роль суспільства. Ніхто у світі не захищатиме німу малоросію", - написав генпрокурор.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

Нагадаємо:

  • У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
  • 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ.
  • Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Українська правда

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Теми: ПАРЄРосіяЛуценко
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