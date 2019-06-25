Луценко о решении ПАСЕ: Никто не будет защищать немую малороссию
Украинское общество и органы власти должны добиваться ужесточения санкций против России, потому что никто в мире не будет защищать немую малороссию.
Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook, реагируя на решение ПАСЕ об изменении санкционного механизма в отношении России.
Он назвал решение ПАСЕ "предательством Украины и принципов ЕС" и напомнил, что санкции против России никогда не были добровольными, а принимались под давлением украинской власти и общества.
Луценко добавил, что для того, чтобы удерживать и усиливать санкции против агрессора – усилия должен прилагать каждый.
"Прокуратура – получать доказательства кремлевских преступлений на Донбассе и в деле самолета МН 17. МИД и МЮ – добиваться решений международных судов. СНБО – ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент – возглавить процесс защиты национальных интересов. Ну и о самом важном, о роли общества. Никто в мире не будет защищать немую малороссию", - написал генпрокурор.
Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".
Напомним:
- В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
- 25 июня российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.
- Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.
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