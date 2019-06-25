У Мінську кажуть, що помилування українського "шпигуна" відкладається

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Вівторок, 25 червня 2019, 16:00

Остаточне рішення в питанні помилування українського журналіста Павла Шаройко, засудженого в Білорусі за шпигунство на 8 років позбавлення волі, відкладено.

Про це сказав на прес-конференції у вівторок в Мінську заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, передає "Інтерфакс-Запад".

"Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає", - сказав Стук.

Водночас заступник генпрокурора зазначив, що "остаточне рішення відкладене до настання певних умов", не пояснивши, про які умови йдеться.

Нагадаємо:

  • 17 листопада 2017 року стало відомо, що в Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою в шпигунстві.
  • 27 листопада Шаройку було пред'явлено звинувачення за статтею "шпигунство".
  • У лютому 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Про це стало відомо тільки в травні.
  • КДБ Білорусії заявляв, що українця можуть помилувати.
  • Документи Шаройка передали в комісію з помилування при президенті Олександра Лукашенка в жовтні 2018 року.
  • У свою чергу в Україні також за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику.

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Теми: шпигунство Білорусь


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