У Мінську кажуть, що помилування українського "шпигуна" відкладається

Остаточне рішення в питанні помилування українського журналіста Павла Шаройко, засудженого в Білорусі за шпигунство на 8 років позбавлення волі, відкладено.

Про це сказав на прес-конференції у вівторок в Мінську заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, передає "Інтерфакс-Запад".

"Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає", - сказав Стук.

Водночас заступник генпрокурора зазначив, що "остаточне рішення відкладене до настання певних умов", не пояснивши, про які умови йдеться.

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