У Мінську кажуть, що помилування українського "шпигуна" відкладається
Вівторок, 25 червня 2019, 16:00
Остаточне рішення в питанні помилування українського журналіста Павла Шаройко, засудженого в Білорусі за шпигунство на 8 років позбавлення волі, відкладено.
Про це сказав на прес-конференції у вівторок в Мінську заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, передає "Інтерфакс-Запад".
"Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає", - сказав Стук.
Водночас заступник генпрокурора зазначив, що "остаточне рішення відкладене до настання певних умов", не пояснивши, про які умови йдеться.
Нагадаємо:
- 17 листопада 2017 року стало відомо, що в Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою в шпигунстві.
- 27 листопада Шаройку було пред'явлено звинувачення за статтею "шпигунство".
- У лютому 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Про це стало відомо тільки в травні.
- КДБ Білорусії заявляв, що українця можуть помилувати.
- Документи Шаройка передали в комісію з помилування при президенті Олександра Лукашенка в жовтні 2018 року.
- У свою чергу в Україні також за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику.