В Минске говорят, что помилование украинского "шпиона" откладывается

Окончательное решение в вопросе помилования украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж на 8 лет лишения свободы, отложено.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник в Минске заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает "Интерфакс-Запад".

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", – сказал Стук.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.

Напомним: