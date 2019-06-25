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В Минске говорят, что помилование украинского "шпиона" откладывается

Вторник, 25 июня 2019, 16:00

Окончательное решение в вопросе помилования украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж на 8 лет лишения свободы, отложено.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник в Минске заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает "Интерфакс-Запад".

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", – сказал Стук.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.

Напомним:

  • 17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.
  • 27 ноября Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".
  • В феврале 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Об этом стало известно только в мае.
  • КГБ Белоруссии заявлял, что украинца могут помиловать.
  • Документы Шаройко передали в комиссию по помилованию при президенте Александре Лукашенко в октябре 2018 года.
  • В свою очередь в Украине также по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.

Темы: шпионажБеларусь
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