В Минске говорят, что помилование украинского "шпиона" откладывается
Вторник, 25 июня 2019, 16:00
Окончательное решение в вопросе помилования украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж на 8 лет лишения свободы, отложено.
Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник в Минске заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает "Интерфакс-Запад".
"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", – сказал Стук.
Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.
Напомним:
- 17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.
- 27 ноября Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".
- В феврале 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Об этом стало известно только в мае.
- КГБ Белоруссии заявлял, что украинца могут помиловать.
- Документы Шаройко передали в комиссию по помилованию при президенте Александре Лукашенко в октябре 2018 года.
- В свою очередь в Украине также по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.