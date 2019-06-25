Зеленський призначив Богдана і Ко в ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про Офіс президента України, та видав низку кадрових указів у зв'язку з реорганізацією своєї адміністрації.

Документи оприлюднено на сайті глави держави.

Так, наприклад, Андрія Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента і призначено керівником Офісу президента України.

Те саме стосується першого заступника Богдана – Сергія Трофімова та заступників Кирила Тимошенка, Руслана Рябошапки, Вадима Пристайка, Юрія Костюка, Олексія Гончарука.

Олексія Дніпрова призначено керівником апарату Офісу президента.

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