Зеленський замінив Адміністрацію на Офіс і скоротив штат

Президент Володимир Зеленський розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.

Відповідний указ №417/2019 від 20 червня оприлюднено на сайті глави держави і він набуває чинності з дня опублікування.

"Офіс президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення президентом визначених Конституцією повноважень", – сказано в указі.

Структура Офісу президента буде такою:

керівник Офісу президента України;

перший заступник керівника Офісу президента;

заступники керівника Офісу президента;

керівник апарату Офісу президента;

перший помічник президента;

помічники президента;

радники президента;

прес-секретар президента;

уповноважені президента;

представники президента;

кабінет президента;

кабінет керівника Офісу президента;

директорат із питань правової політики;

директорат із питань зовнішньої політики;

директорат із питань національної безпеки та оборони;

директорат із питань юстиції та правоохоронної діяльності;

директорат із питань регіональної політики та децентралізації;

директорат із питань економічної політики;

директорат із питань внутрішньої та гуманітарної політики;

директорат із питань інформаційної політики;

департамент документального забезпечення;

департамент із питань державного протоколу та церемоніалу;

департамент із питань громадянства, помилування, державних нагород;

департамент із питань звернень громадян;

департамент доступу до публічної інформації;

департамент управління персоналом;

департамент інформаційних технологій;

департамент забезпечення зв'зків із Верховною Радою та Кабінетом міністрів;

департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу президента;

режимно-секретний департамент.

Перший помічник президента, помічник президента, радники президента призначаються та звільняються президентом, який безпосередньо координує їхню діяльність.

Штатний розпис Офісу президента затверджує керівник апарату Офісу президента.

Керівник Офісу президента має у двотижневий строк подати проект положення про Офіс президента України.

Також він має внести пропозиції щодо умов оплати праці працівників Офісу президента, переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в апараті Офісу президента.

Комісію з реорганізації АП в ОП,очолить заступник керівника апарату Адміністрації президента – керівник Головного департаменту документального забезпечення Ігор Стасенко. Він має затвердити склад комісії з реорганізації і забезпечити її заходи.

"Працівникам Адміністрації президента продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними", – йдеться в указі.

Фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу президента буде здійснювати Державне управління справами. Умови оплати праці працівників ОП визначить Кабінет міністрів.

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