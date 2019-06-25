Зеленский назначил Богдана и Ко в ОПУ
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положение об Офисе президента Украины, и издал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией своей администрации.
Документы обнародованы на сайте главы государства.
Так, например, Андрей Богдан уволен с должности главы Администрации президента и назначен руководителем Офиса президента Украины.
То же касается первого заместителя Богдана - Сергея Трофимова и заместителей Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки, Вадима Пристайко, Юрия Костюка, Алексея Гончарука.
Алексей Днипров назначен руководителем аппарата Офиса президента.
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Напомним:
- 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.
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