Зеленский назначил Богдана и Ко в ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положение об Офисе президента Украины, и издал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией своей администрации.

Документы обнародованы на сайте главы государства.

Так, например, Андрей Богдан уволен с должности главы Администрации президента и назначен руководителем Офиса президента Украины.

То же касается первого заместителя Богдана - Сергея Трофимова и заместителей Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки, Вадима Пристайко, Юрия Костюка, Алексея Гончарука.

Алексей Днипров назначен руководителем аппарата Офиса президента.

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Напомним: