Суд в Киеве отменил переименование проспекта Московского на Бандеры
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.
Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook.
По его словам, суд удовлетворил требования истца частично.
"Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию ", - пообещал Вятрович.
Среди истцов называют народного депутата Ирину Бережную.
"Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. В истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", - написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.
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