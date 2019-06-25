Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook.

По его словам, суд удовлетворил требования истца частично.

"Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию ", - пообещал Вятрович.

"Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. В истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", - написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.

В Едином реестре судебных решений указано, что с прошением отменить решение Киевского городского совета о переименовании проспектов на Бандеры и Шухевича подавали иск в суд две общественные организации – "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига". Речь идет о двух постановлениях Окружного административного суда от 12 июня и 25 июля 2017 года.

На тот момент руководителем "Лиги" в Едином государственном реестре значилась экс-депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная.

В то же время, среди владельцев "Еврейской правозащитной группы" указаны Ирина Бережная и ее дочь Елена.

Напомним: