Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд Киева вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия

Вторник, 25 июня 2019, 22:12
Суд Киева вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook.

По его словам, суд удовлетворил требования истца частично.

"Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию ", - пообещал Вятрович.

"Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. В истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", - написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.

В Едином реестре судебных решений указано, что с прошением отменить решение Киевского городского совета о переименовании проспектов на Бандеры и Шухевича подавали иск в суд две общественные организации – "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига". Речь идет о двух постановлениях Окружного административного суда от 12 июня и 25 июля 2017 года.

На тот момент руководителем "Лиги" в Едином государственном реестре значилась экс-депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная.

В то же время, среди владельцев "Еврейской правозащитной группы" указаны Ирина Бережная и ее дочь Елена.

Напомним:

  • 7 июля 2016 Московский проспект стал проспектом Бандеры.
  • 1 июня 2017 проспект Ватутина переименовали в Шухевича.
  • В этом году 19 июня депутаты Харьковского городского совета поддержали решение о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: декоммунизациясудКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
декоммунизация
Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья
Определен перечень из более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов, где рекомендовано изменить названия
В Киеве предлагают почтить Воздушные силы улицей
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: