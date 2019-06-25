Суд в Киеве отменил переименование проспекта Московского на Бандеры

8622 просмотра
Вторник, 25 июня 2019, 22:12

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook.

По его словам, суд удовлетворил требования истца частично.

"Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию ", - пообещал Вятрович.

Среди истцов называют народного депутата Ирину Бережную.

"Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. В истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", - написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: декоммунизация суд Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Скандал с Жуковым в Харькове: за дело взялась полиция 20 июня 2019, 17:31
Возвращение Жукова в Харьков: правительство собирается этому помешать 19 июня 2019, 13:51
В Харькове вернули проспекту имя Жукова 19 июня 2019, 12:05
Все новости
Главные новости
Новости 25 июня Россия в ПАСЕ, экстрадиция Фирташа, увольнение и назначение Богдана
Более половины украинцев за двуязычие радио и ТВ - опрос
Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко
РФ отказывается выполнять решение трибунала и отпускать украинских моряков
Все новости
социум

Как пожаловаться на врача

Фото

Выбрали самую отвратительную собаку мира

здоровье

Что способные сделать лишь 2 часа на улице с нашим организмом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів