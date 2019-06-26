Зеленский пригласил в состав Национального инвестиционного совета владельца Viber

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Среда, 26 июня 2019, 00:44

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Хироши Микитани - основателем японской компании Rakuten. В Украине она наиболее известна как владелец сервиса Viber.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

На встрече обсудили планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине, в частности расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Как отмечается, Микитани одобрительно отозвался об инициативе Владимира Зеленского "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, "поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца".

По итогам встречи глава государства пригласил Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета.

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Темы: Зеленский инвестиции Япония


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