Партія Смешка поведе на вибори речника Прикордонної служби  

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян завершує роботу на цій посаді й балотується в Хмельницькому від партії Ігоря Смешка "Сила і честь".

Про це сам Слободян повідомив у Facebook.

"Час моєї служби в ДПСУ добігає свого кінця. Залишилося владнати певні технічні моменти", – зазначив він і додав, що душею все одно залишиться прикордонником, але спробує реалізувати себе "на дещо іншому поприщі".

"Політична партія "Сила і Честь" запропонувала випробувати себе на мажоритарному окрузі і я погодився. Учора ввечері ЦВК офіційно зареєструвала мене кандидатом в Народні депутати України. Це 187 округ, місто Хмельницький. Моя мала батьківщина, край прикордонних традицій та широких ланів", – заявив Слободян.

Він зазначив, що рішення податися в депутати далося йому непросто і для нього це – "виклик".

"Чому я обрав саме цю партію? По-перше, програмні засади партії близькі мені і я буду відстоювати ці ідеї, навіть незважаючи на результат виборів в окрузі… По-друге, ця команда як ніяка інша розуміє проблеми військових і прагне їх вирішувати. Цей напрямок точно буде в пріоритеті", – пояснив Слободян.

Щодо програми він зазначив: "Я погоджуюся, що з тим, що єдине, що прискорить перемогу України на усіх фронтах – це побудова успішної демократії. Але демократій не буває там, де понад 50% народу не є середнім класом, а фактично перебувають у рабській підлеглості роботодавцеві. Тому в економічному та соціальному плані підтримка середнього класу і є основою демократії".

"Я погоджуюся і з іншими пріоритетами партії: Це: відновлення територіальноі цілісності України; зміцнення престижу військової служби; підтримка культурних та освітніх проектів тощо. Це все фундаментальні завдання задля збереження держави, активізації економіки та забезпечення стабільного розвитку", – додав Слободян.

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