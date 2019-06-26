Партия Смешко поведет на выборы пресс-секретаря Пограничной службы

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Среда, 26 июня 2019, 08:51

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян завершает работу на этой должности и баллотируется в Хмельницком от партии Игоря Смешко "Сила и честь".

Об этом сам Слободян сообщил в Facebook.

"Время моей службы в ГПСУ подходит к концу. Осталось решить некоторые технические моменты", – отметил он и добавил, что душой все равно останется пограничником, но попытается реализовать себя "на несколько ином поприще".

"Политическая партия "Сила и Честь" предложила испытать себя на мажоритарном округе и я согласился. Вчера вечером ЦИК официально зарегистрировала меня кандидатом в Народные депутаты Украины. Это 187 округ, город Хмельницкий. Моя малая родина, край пограничных традиций и широких полей", – заявил Слободян.

Он отметил, что решение идти в депутаты далось ему непросто и для него это – "вызов".

"Почему я выбрал именно эту партию? Во-первых, программные принципы партии близки мне и я буду отстаивать эти идеи, даже несмотря на результат выборов в округе... Во-вторых, эта команда как никакая другая понимает проблемы военных и стремится их решать. Это направление точно будет в приоритете", – пояснил Слободян.

Относительно программы он отметил: "Я согласен, что с тем, что единственное, что ускорит победу Украины на всех фронтах – это построение успешной демократии. Но демократий не бывает там, где более 50% народа не является средним классом, а фактически находятся в рабском подчиненности работодателю. Поэтому в экономическом и социальном плане поддержка среднего класса и является основой демократии".

"Я согласен и с другими приоритетами партии: Это: восстановление территориальной целостности Украины, укрепление престижа военной службы, поддержка культурных и образовательных проектов и так далее. Это все фундаментальные задачи для сохранения государства, активизации экономики и обеспечения стабильного развития", – добавил Слободян.

Напомним:

  • Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
  • По данным соцопросов, партия экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и честь" преодолевает 5%-й барьер и проходит в парламент.

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Темы: виборы Смешко Пограничная служба Хмельницкий


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