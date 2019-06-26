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Під Києвом затримали спонсора терористів з "ЛНР"

Середа, 26 червня 2019, 11:27

Служба безпеки спільно з прокуратурою затримали у Київській області одного зі спонсорів терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Разом з СБУ затримали громадянина Дмитра Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ Луга-Нова – одного з основних спонсорів терористів з ЛНР. Діяч проживав у Києві з посвідченням "ветерана бойових дій" проти України", - написав Луценко.

За даними прокуратури Київщини, зловмисник періодично проживає у Києві та на території тимчасово окупованого Луганська, де його підприємство платить податки до бюджету терористів.

Під час обшуків за місцем проживання Держака, правоохоронці вилучили "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" та "удостоверение ветерана боевых действий", видані на його ім’я.

Наразі затриманому підготували повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (здійснення фінансування окремої терористичної організації) ККУ та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

У свою чергу Луценко натякнув, що суд може відмовитись арештувати спонсора терористів.

"Є в цій справі і ще одне непросте питання – чи не відпустить сепаратиста суд на домашній арешт після вчорашнього рішення КС, який за поданням Надії Савченко постановив, що арешт по статтям про тероризм не є обов’язковим запобіжним заходом", - написав генпрокурор.

У прокуратурі нагадали, що зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до

8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: СБУпрокуратураЛНР
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