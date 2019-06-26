Под Киевом задержали спонсора террористов из "ЛНР"

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Среда, 26 июня 2019, 11:27

Служба безопасности совместно с прокуратурой задержали в Киевской области одного из спонсоров террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга-Нова – одного из основных спонсоров террористов с ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины", - написал Луценко.

По данным прокуратуры Киевской области, злоумышленник периодически проживает в Киеве и на территории временно оккупированного Луганска, где его предприятие платит налоги в бюджет террористов.

Во время обысков по месту жительства Держака, правоохранители изъяли "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

Сейчас задержанному подготовили сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 (осуществление финансирования отдельной террористической организации) УК и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

В свою очередь Луценко намекнул, что суд может отказаться арестовать спонсора террористов.

"Есть в этом деле и еще один непростой вопрос – не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой пресечения", - написал генпрокурор.

В прокуратуре напомнили, что злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до

8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: СБУ прокуратура ЛНР


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