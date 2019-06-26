На виборах зареєстровано 8 Зеленських – голова ЦВК

На позачергових виборах до Верховної Ради зареєстровано 8 кандидатів з прізвищем Зеленський.

Про це на брифінгу 26 червня заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє Громадянська мережа "Опора".

"Зареєстровано 8 кандидатів із прізвищем Зеленський, але з іншими іменами та по-батькові, на різних округах. Це не клони. Це реальні люди. Вони напередодні не змінювали своїх прізвищ", - розповіла Сліпачук.

Cкриншот з ЦВК

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