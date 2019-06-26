На виборах зареєстровано 8 Зеленських – голова ЦВК
На позачергових виборах до Верховної Ради зареєстровано 8 кандидатів з прізвищем Зеленський.
Про це на брифінгу 26 червня заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє Громадянська мережа "Опора".
"Зареєстровано 8 кандидатів із прізвищем Зеленський, але з іншими іменами та по-батькові, на різних округах. Це не клони. Це реальні люди. Вони напередодні не змінювали своїх прізвищ", - розповіла Сліпачук.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що в одномандатних округах масово реєструються кандидати-клони партії "Слуга народу".
- Низка осіб у різних регіонах балотуються як самовисуванці "Слуги народу", щоправда, не від партії, а від різноманітних громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою назвою.
- 25 червня представники партії "Слуга народу" поскаржилися МВС і ГПУ на кандидатів-"клонів".
- Вибори до Верховної Ради заплановані на 21 липня.
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