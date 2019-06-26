На виборах зареєстровано 8 Зеленських – голова ЦВК

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Середа, 26 червня 2019, 12:54

На позачергових виборах до Верховної Ради зареєстровано 8 кандидатів з прізвищем Зеленський.

Про це на брифінгу 26 червня заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє Громадянська мережа "Опора".

"Зареєстровано 8 кандидатів із прізвищем Зеленський, але з іншими іменами та по-батькові, на різних округах. Це не клони. Це реальні люди. Вони напередодні не змінювали своїх прізвищ", - розповіла Сліпачук. 

 
Cкриншот з ЦВК

Нагадаємо: 

  • Раніше повідомлялося, що в одномандатних округах масово реєструються кандидати-клони партії "Слуга народу". 
  • Низка осіб у різних регіонах балотуються як самовисуванці "Слуги народу", щоправда, не від партії, а від різноманітних громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою назвою.
  • 25 червня представники партії "Слуга народу" поскаржилися МВС і ГПУ на кандидатів-"клонів". 
  • Вибори до Верховної Ради заплановані на 21 липня.

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада


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