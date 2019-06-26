На выборах зарегистрированы 8 Зеленских – глава ЦИК

На внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрированы 8 кандидатов с фамилией Зеленский.

Об этом на брифинге 26 июня заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Гражданская сеть "Опора".

"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - рассказала Слипачук.

Скриншот с ЦВК

Напомним: