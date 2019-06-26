На выборах зарегистрированы 8 Зеленских – глава ЦИК
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Среда, 26 июня 2019, 12:54
На внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрированы 8 кандидатов с фамилией Зеленский.
Об этом на брифинге 26 июня заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Гражданская сеть "Опора".
"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - рассказала Слипачук.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что в одномандатных округах массово регистрируются кандидаты-клоны партии "Слуга народа".
- Ряд лиц в различных регионах баллотируются как самовыдвиженцы "Слуги народа", правда, не от партии, а от различных общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким названием.
- 25 июня представители партии "Слуга народа" пожаловалась МВД и ГПУ на кандидатов-"клонов".
- Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
Украинская правда
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