На выборах зарегистрированы 8 Зеленских – глава ЦИК

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Среда, 26 июня 2019, 12:54

На внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрированы 8 кандидатов с фамилией Зеленский.

Об этом на брифинге 26 июня заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Гражданская сеть "Опора".

"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - рассказала Слипачук. 

 
Скриншот с ЦВК

Напомним: 

  • Ранее сообщалось, что в одномандатных округах массово регистрируются кандидаты-клоны партии "Слуга народа".
  • Ряд лиц в различных регионах баллотируются как самовыдвиженцы "Слуги народа", правда, не от партии, а от различных общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким названием.
  • 25 июня представители партии "Слуга народа" пожаловалась МВД и ГПУ на кандидатов-"клонов".
  • Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада


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