Портнов каже, що обшуки у Бірюкова це його "привіт Порошенку"
Екс-заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов натякнув, що причетний до обшуків в будинку колишнього радника екс-президента Юрія Бірюкова.
Про це Портнов написав в Telegram-каналі.
"Партія Порошенко скаржиться на обшуки у його колишнього радника Бірюкова та заявляє про реванш. Це не реванш. Це Вам, Петре Олексійовичу, від мене привіт", - заявив Портнов.
Портнов стверджує, що обшук стосується кримінальної справи про постачання неякісних бронежилетів.
"Ви крали бюджетні гроші і заробляли на постачання бронежилетів, з корисливих мотивів, забезпечуючи українських солдатів неякісними засобами захисту", - написав він.
Екс-заступник глави адміністрації Януковича обіцяє Порошенку і керівництву Міноборони у цій кримінальній справі "ще пару десятків незрозумілих сюрпризів".
Нагадаємо:
- 26 червня партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" повідомила, що у кандидата в народні депутати від політсили Юрія Бірюкова проводять обшуки.
- Бірюков був позаштатним радником Порошенка, а також радником міністра оборони Степана Полторака. Він іде у Раду від партії "ЄС" під номером 32.
- Після повернення в Україну, Портнов заявив, що судитиметься з п'ятим президентом України Петром Порошенком і анонсував "десятки заяв про злочин". Свої скарги Портнов подає до Державного бюро розслідувань.
- Наразі Портнов подав щонайменше 4 заяви, які зареєстрували у ДБР і почали розслідувати.