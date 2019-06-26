Портнов каже, що обшуки у Бірюкова це його "привіт Порошенку"

Екс-заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов натякнув, що причетний до обшуків в будинку колишнього радника екс-президента Юрія Бірюкова.

Про це Портнов написав в Telegram-каналі.

"Партія Порошенко скаржиться на обшуки у його колишнього радника Бірюкова та заявляє про реванш. Це не реванш. Це Вам, Петре Олексійовичу, від мене привіт", - заявив Портнов.

Портнов стверджує, що обшук стосується кримінальної справи про постачання неякісних бронежилетів.

"Ви крали бюджетні гроші і заробляли на постачання бронежилетів, з корисливих мотивів, забезпечуючи українських солдатів неякісними засобами захисту", - написав він.

Екс-заступник глави адміністрації Януковича обіцяє Порошенку і керівництву Міноборони у цій кримінальній справі "ще пару десятків незрозумілих сюрпризів".

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