Портнов говорит, что обыски у Бирюкова это его "привет Порошенко"
Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов намекнул, что причастен к обыскам в доме бывшего советника экс-президента Юрия Бирюкова.
Об этом Портнов написал в Telegram-канале.
"Партия Порошенко жалуется на обыски у его бывшего советника Бирюкова и заявляет о реванше. Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет", - заявил Портнов.
Портнов утверждает, что обыск касается уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов.
"Вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты", - написал он.
Экс-заместитель главы администрации Януковича обещает Порошенко и руководству Миобороны в этом уголовном деле "ещё пару десятков непонятных сюрпризов".
Напомним:
- 26 июня партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что у кандидата в народные депутаты от политсилы Юрия Бирюкова проводят обыски.
- Бирюков был внештатным советником Порошенко, а также советником министра обороны Степана Полторак. Он идет в Раду от партии "ЕС" под номером 32.
- По возвращении в Украину, Портнов заявил, что будет судиться с пятым президентом Украины Петром Порошенко и анонсировал "десятки заявлений о преступлении". Свои жалобы Портнов подает в Государственное бюро расследований.
- Сейчас Портнов подал не менее 4 заявлений, которые зарегистрировали в ГБР и начали расследовать.