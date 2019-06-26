Обыски у Бирюкова: Портнов передал привет Порошенко

1857 просмотров
Среда, 26 июня 2019, 14:19

Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов намекнул, что причастен к обыскам в доме бывшего советника экс-президента Юрия Бирюкова.

Об этом Портнов написал в Telegram-канале.

"Партия Порошенко жалуется на обыски у его бывшего советника Бирюкова и заявляет о реванше. Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет", - заявил Портнов.

Портнов утверждает, что обыск касается уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов.

"Вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты", - написал он.

Экс-заместитель главы администрации Януковича обещает Порошенко и руководству Миобороны в этом уголовном деле "ещё пару десятков непонятных сюрпризов".

Напомним: 

  • 26 июня партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что у кандидата в народные депутаты от политсилы Юрия Бирюкова проводят обыски.
  • Бирюков был внештатным советником Порошенко, а также советником министра обороны Степана Полторак. Он идет в Раду от партии "ЕС" под номером 32.
  • По возвращении в Украину, Портнов заявил, что будет судиться с пятым президентом Украины Петром Порошенко и анонсировал "десятки заявлений о преступлении". Свои жалобы Портнов подает в Государственное бюро расследований.
  • Сейчас Портнов подал не менее 4 заявлений, которые зарегистрировали в ГБР и начали расследовать.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Портнов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Обыски у кандидата от Порошенко: ситуацию прокомментировал сам Бирюков 26 июня 2019, 14:13
Новая социология: разрыв между партиями Зеленского и Порошенко уже другой 26 июня 2019, 13:13
Партия Порошенко заявляет об обысках в Бирюкова 26 июня 2019, 12:17
Все новости
Главные новости
Админсуд объяснил отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Новая социология: разрыв между партиями Зеленского и Порошенко уже другой
Партия Порошенко заявляет об обысках в Бирюкова
Рейтинг партий: "Голос" и "Батькивщина" поменялись позициями
Все новости
мнение

Ученые приблизились к пониманию природы аутизма

Фото

Выбрали самую отвратительную собаку мира

здоровье

10 вещей, которые расскажут о здоровье ногтевые пластины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів