Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов намекнул, что причастен к обыскам в доме бывшего советника экс-президента Юрия Бирюкова.

Об этом Портнов написал в Telegram-канале.

"Партия Порошенко жалуется на обыски у его бывшего советника Бирюкова и заявляет о реванше. Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет", - заявил Портнов.

Портнов утверждает, что обыск касается уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов.

"Вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты", - написал он.

Экс-заместитель главы администрации Януковича обещает Порошенко и руководству Миобороны в этом уголовном деле "ещё пару десятков непонятных сюрпризов".

Напомним: