У Станиці Луганській почалося розведення сил – штаб ООС

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Середа, 26 червня 2019, 14:21

Штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці штабу 26 червня.

"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", – зазначають у штабі.

Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.

За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції.

"Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", – зазначають у штабі.

Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі, вказано в повідомленні.

Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомляє, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".

Нагадаємо:

  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні були відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.
  • Розведення під Станицею Луганською неодноразово зривалося через обстріли бойовиків.

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі ООС


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