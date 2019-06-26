У Станиці Луганській почалося розведення сил – штаб ООС
Штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці штабу 26 червня.
"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", – зазначають у штабі.
Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.
За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції.
"Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", – зазначають у штабі.
Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі, вказано в повідомленні.
Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомляє, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
Нагадаємо:
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні були відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.
- Розведення під Станицею Луганською неодноразово зривалося через обстріли бойовиків.