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В Станице Луганской началось разведение сил – штаб ООС

Среда, 26 июня 2019, 14:21
В Станице Луганской началось разведение сил – штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице штаба 26 июня.

"В полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская . Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", - отмечают в штабе.

Отмечается также, что за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам это первый этап отвода сторон от окраин станицы.

По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули позиции, которые определила ОБСЕ.

"Пока не известно отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ", - отмечают в штабе.

Также на днях ожидается приезд представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи, отмечено в сообщении.

Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает, что боевики также приступили к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская". 

Напомним:

  • 21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов. Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны были отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.
  • Разведение под Станицей Луганской неоднократно срывалось из-за обстрелов боевиков.

Украинская правда
Темы: Разведение силООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассармия
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