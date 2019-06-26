В Станице Луганской началось разведение сил - штаб ООС

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Среда, 26 июня 2019, 14:21

Штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице штаба 26 июня.

"В полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская . Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", - отмечают в штабе.

Отмечается также, что за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам это первый этап отвода сторон от окраин станицы.

По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули позиции, которые определила ОБСЕ.

"Пока не известно отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ", - отмечают в штабе.

Также на днях ожидается приезд представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


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