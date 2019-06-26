В Станице Луганской началось разведение сил – штаб ООС
Штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице штаба 26 июня.
"В полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская . Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", - отмечают в штабе.
Отмечается также, что за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам это первый этап отвода сторон от окраин станицы.
По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули позиции, которые определила ОБСЕ.
"Пока не известно отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ", - отмечают в штабе.
Также на днях ожидается приезд представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи, отмечено в сообщении.
Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает, что боевики также приступили к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
Напомним:
- 21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов. Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны были отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.
- Разведение под Станицей Луганской неоднократно срывалось из-за обстрелов боевиков.