Зеленський розповів, як планує реформувати ЗСУ
Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2020 року в Україні розпочнеться впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності Збройних сил і наразі необхідно підвищити престиж військової служби і зарплати військовослужбовцям.
Про це він сказав під час зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, передає прес-служба глави держави.
Зазначається, що президент розглянув та узгодив документи, якими встановлено порядок застосування Збройних сил та інших складових сил оборони.
Зокрема, щодо стратегічних цілей, завдань і складу ЗСУ, їхню потребу в озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань.
Зеленський наголосив на необхідності реформування Збройних сил та додав, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ.
"Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми повинні пам’ятати, що основною цінністю є людина", – сказав він.
За його словами, необхідно підвищити престиж військової служби та створити для цього всі умови, а головним при цьому є своєчасні і високі зарплати, забезпечення житлом і соціальною підтримкою військовослужбовців.
Також він зазначив, що у зоні проведення ООС необхідно забезпечити належні умови життєдіяльності особового складу всіх складових сектору безпеки та оборони, що беруть участь в операції.
Нагадаємо:
- 27 травня у прес-службі президента повідомили, що Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку до Луганської області, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.
- Відповідно до повідомлення, президент поспілкувався з бійцями "про побутові умови, якість харчування, забезпеченні технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх поліпшити.
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