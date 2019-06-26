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Зеленський розповів, як планує реформувати ЗСУ

Середа, 26 червня 2019, 15:26
Зеленський розповів, як планує реформувати ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2020 року в Україні розпочнеться впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності Збройних сил і наразі необхідно підвищити престиж військової служби і зарплати військовослужбовцям.

Про це він сказав під час зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що президент розглянув та узгодив документи, якими встановлено порядок застосування Збройних сил та інших складових сил оборони.

Зокрема, щодо стратегічних цілей, завдань і складу ЗСУ, їхню потребу в озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань. 

Зеленський наголосив на необхідності реформування Збройних сил та додав, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ.

"Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми повинні пам’ятати, що основною цінністю є людина", – сказав він.

За його словами, необхідно підвищити престиж військової служби та створити для цього всі умови, а головним при цьому є своєчасні і високі зарплати, забезпечення житлом і соціальною підтримкою військовослужбовців.

Також він зазначив, що у зоні проведення ООС необхідно забезпечити належні умови життєдіяльності особового складу всіх складових сектору безпеки та оборони, що беруть участь в операції.

Нагадаємо:

  • 27 травня у прес-службі президента повідомили, що Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку до Луганської області, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. 
  • Відповідно до повідомлення, президент поспілкувався з бійцями "про побутові умови, якість харчування, забезпеченні технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх поліпшити.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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