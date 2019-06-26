Зеленский рассказал, как планирует реформировать ВСУ

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Среда, 26 июня 2019, 15:26

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2020 года в Украине начнется внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил и теперь необходимо повысить престиж военной службы и зарплаты военнослужащим.

Об этом он сказал во время встречи с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны.

В частности, относительно стратегических целей, задач и состава ВСУ, их потребность в вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Зеленский отметил необходимость реформирования Вооруженных сил и добавил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал он.

По его словам, необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия, а главным при этом является своевременные и высокие зарплаты, обеспечение жильем и социальной поддержкой военнослужащих.

Также он отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

Напомним: 

  • 27 мая в пресс-службе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
  • Согласно сообщению, президент пообщался с бойцами "о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", осмотрел бытовые условия украинских военных и заявил, что необходимо их улучшить. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский Вооруженные силы


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