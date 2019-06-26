В штабі ООС пояснюють: відведення сил у Станиці Луганській – не послаблення

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Середа, 26 червня 2019, 17:17

Штаб операції Об’єднаних сил наголошує, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook.

"Командування ООС наголошує, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, аби процес розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська" не створював небезпеки для життя та здоров’я мирного населення по обидва боки лінії розмежування. Процес розведення сил і засобів також не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на визначеній ділянці", – зазначають у штабі.

Зазначається, що окремі підрозділи операції Об’єднаних сил змінили розташування власних позицій у рамках виконання раніше ухвалених Мінських домовленостей.

Спостереження за процесом розведення сил на зазначеній ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ упродовж декількох діб здійснюватиме постійний моніторинг стосовно виконання обома сторонами усіх заходів розведення з подальшим опублікуванням детального звіту.

Нагадаємо:

  • Штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. 
  • Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні були відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі ООС


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