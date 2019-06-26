В штабе ООС объясняют: отвод сил в Станице Луганской – не ослабление

Штаб операции Объединенных сил подчеркивает, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

"Командование ООС отмечает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств тоже не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - подчеркивают в штабе.

Отмечается, что отдельные подразделения операции Объединенных сил сменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.

Наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

СММ ОБСЕ в течение нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мер разведения с последующим опубликованием подробного отчета.

Напомним: