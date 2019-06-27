Вибори: ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня
Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Комісії у середу, 26 червня, повідомляє у Facebook прес-служба ЦВК.
Зазначається, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм блакитно-сірого кольору.
Ддя кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці виготовлять виборчих бюлетенів у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними Держреєстру виборців станом на 26 червня 2019 року.
Для кожної спеціальної виборчої дільниці - у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці.
Крім цього, ЦВК затвердила форму і тексти бюлетенів для голосування у 199 одномандатних виборчих округах.
Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:
- до 6 кандидатів – розміром 200 х 200 мм;
- до 11 кандидатів – розміром 200 х 300 мм;
- до 18 кандидатів – розміром 200 х 400 мм;
- до 33 кандидатів – розміром 200 х 600 мм;
- до 50 кандидатів – розміром 200 х 800 мм.
У бюлетені для голосування в ОВО, зокрема, зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена та по батькові (за наявності) зареєстрованих у відповідному окрузі кандидатів у народні депутати.
У разі повного збігу прізвищ, власних імен та по батькові кандидатів, зареєстрованих у відповідному одномандатному виборчому окрузі, відомості щодо них розміщуються у порядку зростання дат народження відповідних кандидатів.
Нагадаємо:
- Партії провели жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради.
- Водночас, глава ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу 26 червня заявила, що відповідно до судових рішень, можливий повторний розгляд про реєстрацію деяких партій, зокрема, "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
- Вибори до Ради відбудуться 21 липня.
- За результатами останніх опитувань до парламенту проходять від 6 до 8 партій: 42,7% "Слуга народу" Володимира Зеленського, 10,5% "Опозиційна платформа - За життя", 10,2% "Батьківщина", 9,8% "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 6,4% "Голос" Святослава Вакарчука. На межі 5-відсоткового бар'єру - "Сила і честь" Ігоря Смешка (5,2%) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (4,1%).
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