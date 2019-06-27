Вибори: ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Комісії у середу, 26 червня, повідомляє у Facebook прес-служба ЦВК.

Зазначається, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм блакитно-сірого кольору.

Ддя кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці виготовлять виборчих бюлетенів у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними Держреєстру виборців станом на 26 червня 2019 року.

Для кожної спеціальної виборчої дільниці - у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці.

Крім цього, ЦВК затвердила форму і тексти бюлетенів для голосування у 199 одномандатних виборчих округах.

Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:

до 6 кандидатів – розміром 200 х 200 мм;

до 11 кандидатів – розміром 200 х 300 мм;



до 18 кандидатів – розміром 200 х 400 мм;

до 33 кандидатів – розміром 200 х 600 мм;

до 50 кандидатів – розміром 200 х 800 мм.

У бюлетені для голосування в ОВО, зокрема, зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена та по батькові (за наявності) зареєстрованих у відповідному окрузі кандидатів у народні депутати.

У разі повного збігу прізвищ, власних імен та по батькові кандидатів, зареєстрованих у відповідному одномандатному виборчому окрузі, відомості щодо них розміщуються у порядку зростання дат народження відповідних кандидатів.

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