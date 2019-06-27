Выборы ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии в среду, 26 июня, сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.

Ддя каждой обычного и заграничного избирательного участка изготовят избирательных бюллетеней в количестве, которое на 0,5 процента превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Госреестра избирателей по состоянию на 26 июня 2019 года.

Для каждого специального избирательного участка - в количестве, что на 0,5 процента превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке.

Кроме этого, ЦИК утвердила форму и тексты бюллетеней для голосования в 199 одномандатных избирательных округах.

В зависимости от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, избирательные бюллетени изготавливаются по разным размерам, а именно:

до 6 кандидатов - размером 200 х 200 мм;

до 11 кандидатов - размером 200 х 300 мм;

до 18 кандидатов - размером 200 х 400 мм;

до 33 кандидатов - размером 200 х 600 мм;

до 50 кандидатов - размером 200 х 800 мм.

В бюллетене для голосования в ОИО, в частности, указываются в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов в народные депутаты.

В случае полного совпадения фамилий, имен и отчества кандидатов, зарегистрированных в соответствующем одномандатном избирательном округе, сведения о них размещаются в порядке возрастания дат рождения кандидатов.

Напомним: